Hääled said loa Sõõrumaa gaasitootmine osta

Alexela sihib biometaani pakkuvate tanklate kõrval ka biogaasi tootmist Foto: Andras Kralla

Heiti ja Marti Hääle energia- ja tanklafirma Alexela sai konkurentsiameti käest loa osta Urmas Sõõrumaale kuuluva Baltic Biogasi käest Tartus biogaasi tootva Tartu Biogaasi.

Tehingu tulemusel saab Alexela endale Tartus biojäätmetest biogaasi tootva rajatise ja kavatseb hakata seal kasutatavast toorainest energiatooteid tootma. Ka loodab viimasel ajal jõudsalt biometaani-sektoris kasvanud ostja luua kontsernis märgatavat sünergiat. Müüja omakorda loobub seni kahjumit tootnud ettevõtmisest.

Tartu Biogaasi omanikfirma Baltic Biogas kuulub Urmas Sõõrumaa U.S. Investile ning aprillis tunnistas Sõõrumaa, et ka ülejäänud energiatootmisega seotud ettevõtmised on müügis.

"Keskendun rohkem oma põhitegevusele – teenuseäri, kinnisvara ja haldusteenused. Päris palju tähelepanu läheb ka spordile ja spordiorganisatsioonide arendamisele ja ei jätku fookust, et nii paljuga tegeleda," ütles Sõõrumaa toona.

Alexela tanklavõrgustikku kuuluvad ka gaasitanklad, kus müüakse Eestis toodetud biometaani. Tartu Biogaas seevastu on kaalunud gaasitootmises hakata biogaasist biometaani tootma.

7,6 gigavatt-tundi elektrit ja 1,6 gigavatt-tundi soojust tootnud ettevõte teenis 700 000 eurose käibe juures 2017. aastal 350 000 eurot kahjumit.

Lisaks Tartu Biogaasile kuulub Sõõrumaa Baltic Biogasile veel suurosalus ettevõttes Tallinna Prügilagaas OÜ ja 50 protsenti Aravete Biogaasist. Tallinna Prügilagaasi käive oli 2017. aastal 0,5 miljonit eurot ja Aravete Biogaasil 800 000 eurot.