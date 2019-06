Raadiohommikus: Soome uus valitsus

Neljapäevase hommikuprogrammi külaline on ajakirjanik ja ettevõtja Tarmo Virki, kellega iseloomustame Soome uut valitsust ning tõmbame paralleele Eestiga.

Endine peaminister Juha Sipilä (keskel) ja uus peaminister Antti Rinne tema taga viimasena. Foto: Kimmo Brandt

Börsitoimetaja Liina Laksiga teeme ringi peale värsketele ja olulistele majandusuudistele. Tänavu juulis toimuva investeerimisfestivali taustal räägime inimeste teadlikkusest oma rahaasjade eest hoolitseda ja valmisolekust tõsisemalt investeerimisega tegeleda.

Programmi veavad Kaspar Allik ja Igor Rõtov.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saates tuleb juttu avatud pangandusest ehk sellest, et pangad peavad hakkama oma klientide infot ja taristut jagama kolmandate osapooltega. See toob turule uusi teenuseid ja muudab ka klientide elu ning käitumist.

Mis sellega kaasneb, millised uued teenused on turule tulemas ning kas pangakaart kaob peagi ära, sellest räägivad saates Luminori peaökonomist Tõnu Palm, Luminori avatud panganduse juht Sven Meimer ja FinanceEstonia juht Rauno Klettenberg. Saatejuht on Rivo Sarapik.

12.00–13.00 "Autosõbrad eetris". Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios Jarmo Mätnikov, kes on uudse EasyHybrid süsteemi üks arendajatest.

Tegemist on tehnilise lahendusega, mis muudab mistahes sisepõlemismootoriga sõiduki hübriidsõidukiks ning mille esimene prototüüp peaks valmima juba sel aastal. Millised on ettevõtmise plaanid ja kas eesmärk viia selle abil Euro IV veoki saaste samale tasemele Euro VI normidega on reaalne, sellele saade peamiselt keskendubki.

13.00–14.00 "Arvude taga". Saates uurime, mis on väliskaubanduses muutunud ajaga, mil Eesti on Euroopa Liidus olnud, ja kuidas on mõjunud Euroopa Liidus olek Eesti eksportijatele. Samuti räägime Eesti väliskaubanduse tulevikust, kui Suurbritannia Euroopa Liidust välja astub.

Saates on külas statistikaameti juhtivanalüütikud Evelin Puura ja Mirgit Silla ning Nortali juhatuse esimees Priit Alamäe. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Saates kuuleme salvestust viimaselt "Juhtimislabori" seminarilt, kus koolitaja ja coach Raimo Ülavere jagas soovitusi selleks, kuidas viia ellu soovitud muutused.

Kuula raadiot otse SIIT.