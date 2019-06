Raadiohommikus: Inbanki ambitsioonikad plaanid ning investeeringute kristallkuul

Inbanki juhatuse esimees Jan Andressoo tuleb reedesesse hommikuprogrammi, et rääkida äri olevikust ja tulevikust.

Reedeses hommikuprogrammis võtame ette Eesti panga sisenemise uuele turule.

Nimelt teatas Inbank täna jõulisest Poola minekust. Seetõttu räägime panga juhatuse esimehe Jan Andresooga sellest, miks soovitakse laieneda just Poolas, kui palju erineb sealne krediiditurg Eesti omast ning millised on Inbanki peamised väljakutsed.

Samuti vaatame otsa Eesti pangandusturu tulevikule ning selle kokkukuivamisest tekkinud probleemidele ja võimalikele lahendustele.

Kiirest rikastumisest tuleb rääkima päevakaupleja Marat Kasparov, kes suutis juba jaanuarikuisel investor Toomase konverentsil ette näha Tesla aktsia väärtuse pooldumist. Kuidas on võimalik selliseid asju ennustada, kas ja kui palju mees selle pealt teenis ning millised on tema ennustused järgmiseks poolaastaks, kuuleme pärast 8.30 uudiseid.

Üle ega ümber ei saa me börsifirmade juhtide palkadest ehk homsest Äripäeva kaaneloost.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Kõik aiandusest". Milline on aiamööbli valik, kuidas seda hooldada ning mida silmas pidada omale sobiva mööbli valimisel, kõneleb Evelekt OÜ tegevjuht Jüri Zoova. Võrdleme mitmesugustest materjalidest valmistatud aiamööblit. Saatejuht on Lauri Leet.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad sündmused võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Indrek Mäe, Liina Laks ja Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kullafond". Mais kirjutas Äripäev sellest, et juuni alguses rakenduvad riigi nõuded töötajate asukoha märkimisel tekitavad segadust. Seetõttu meenutame raadio kullafondist eelmise aasta augustis eetris olnud saadet "Arvude taga".

Saates kõneleme sellest, mida võiks töötamise registri muudatused tähendada eri osalistele, külas on statistikaameti registripõhise rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze, tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron ning maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksusejuht Oscar Õun. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Fookuses on kindlustus". Praegusel puhkuste perioodil on asjakohane rääkida reisikindlustusest. Külas on PZU Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu, Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt ja Swedbanki varakindlustuse valdkonnajuht Kristjan Ahven. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Seekordses Investoriteliidu saates tuleb juttu tuuleenergeetikast ja sellest, kuidas riigifirmaga konkureerimise ja liigse bürokraatia tagajärjel on ettevõtlus raskendatud, mis omakorda takistab taastuvenergeetika arenemist Eestis. Tuuleenergeetikast räägivad ASi Eleon juhatuse liikmed Oleg ja Andres Sõnajalg.

