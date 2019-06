Eesti Energia loodab Läänemaale tuuleparki rajada

Hando Sutter (vasakul) ja Aavo Kärmas. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia esitas Lääne-Nigula vallale detailplaneeringu taotluse, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Risti lähistele on võimalik tuulepark rajada, teatas ettevõte.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on ettevõte uurinud võimalusi tuuleparkide Eestisse rajamiseks aastaid ning analüüsi tulemus näitas, et Risti on hea tuulepotentsiaaliga koht.