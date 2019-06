Raadiohommikus: Nordica pardale astub kapten Titanic

Homses hommikuprogrammis ei saa endiselt üle ega ümber Nordicast. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Aastaga muutub Baltika õhemaks, tõhusamaks ja teravamaks, ütles Meelis Milderilt Baltika tegevjuhi ameti üle võtnud Mae Hansen. Mida see täpsemalt tähendab ja mis hakkab Baltikas muutuma, saab teada reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kus üheks külaliseks on Mae Hansen.

Endine majandusminister Kristen Michal selgitab, millistel kaalutlustel ta toetas Estonian Airi pankroti järel Nordica loomist ning miks peab riik omama lennufirmat.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Marge Väikenurm tutvustavad uut Nordica juhti Gunnar Kobinit. Muu hulgas saate teada, miks hakati Ekspress Grupis kutsuma Gunnar Kobinit kapten Titanicuks.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates räägivad Nordica ja Baltika saatusest ajakirjanikud Anu Lill, Jaanus Vogelberg ja Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kullafond". Juttu on sellest, et statistikaamet peaks lähiaastatel kujunema andmeteaduse kompetentsikeskuseks, kes koordineerib kogu riigi andmehaldust. Selle tulemusena muutuvad riigi omanduses olevad andmed riigiasutustele senisest paremini kättesaadavaks ja tagatud on suurem andmete ristkasutus.

Kuidas need plaanid ellu viiakse ja mis eeldused selleks on juba loodud, sellest rääkisid statistikaameti peadirektor Mart Mägi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Ott Velsberg. Kullafondi kuuluvat saadet "Arvude taga" juhtis Liis Amor, mis oli esimest korda eetris jaanuaris.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Sedapuhku on saade suve ja suvilate lainel. Ajame juttu Uus Maa Harku valla maakleri Ketlin Jundase ning Saku ja Saue piirkonna maakleri Meelis Paldrega. Uurime, kui aktiivne on suvilaturg, mida otsitakse ja mis hinnaklassis ning kui palju on neid, kes ostavad suvila juba ette plaaniga see aastaringseks koduks ehitada. Kindlasti peatume pikemalt suvilate üüriturul, sest mõlema maakleri kinnitusel on huvi selle sektori vastu väga suur. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Kullafond". Seekord on külas EBSi vilistlane, ettevõtlik Silja Aav, kellel on graafilise disaini agentuur. Silja Aav on teinud näiteks Austraalias BMW brändile turundust ja võitnud Eestis emakakaelavähi ennetuskampaania graafilise disaini konkursi. Saates räägime ka tema lõputööst, mis püüab välja selgitada keskmise EBSi tudengi DNAd.

Kullafondi kuuluvat saadet "Eetris on Estonian Business School" juhib Liis Amor, mis oli esimest korda eetris 2018. aasta juulis.

