Eesti tippjuhtidest on naisi ainult 12 protsenti

Üks Eesti tippjuhtidest on IT-ettevõtte Tieto juht Anneli Heinsoo. Foto: Liis Treimann

Äripäeva avaldatud Eesti tippjuhtide leksikonis on naised suures vähemuses, olgugi et aastatega on olukord paranenud.

Eesti tippjuhtide leksikoni on kogutud vähemalt 13 miljoni eurose käibega ettevõtete juhid: tegevjuhid, juhatuse liikmed, nõukogu esimehed ning suuremate riigiasutuste tippjuhid. Samuti kaasati sada inimest, kes on andnud suure panuse Eesti majanduse ning ühiskonna ajalukku.