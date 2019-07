Raadiohommikus: majanduse juhtimisest ja majandusaruannete esitamisest

Millist kriitikat jagub Amservi suuromanikul Raivo Kütil Eesti majanduse üldisemale juhtimisele, sellest teeb temaga juttu Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

Hommikuprogrammis kritiseerib Amservi suuromanik Raivo Kütt Eesti majanduse juhtimist. Foto: Raul Mee

Intervjuu on sissejuhatuseks järgmisel kolmapäeval Äripäevas ilmuvale pikemale usutlusele.

Kuna pea pooled ettevõtted ei esita majandusaasta aruandeid tähtajaks ning iga viies jätab üldse esitamata, küsisime väikeettevõtjailt, miks nad oma kohustust ei täida. Claudia Robin Andros Äripäevast räägib ettevõtja Indrek Naruskiga, kes selgitab, miks ta aruandeid esitanud ei ole, ning samuti rahandusministri nõuniku Taivo Põrkiga, kes selgitab, mida riik plaanib, et aruandeid paremini esitataks.

Lisaks kõikvõimalikud muud teemad meilt ja mujalt maailmast.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Claudia Robin Andros, Liina Laks, Rivo Sarapik ja Viivika Rõuk. Räägime börsil purunevatest rekorditest, idufirmade tihedast uudistenädalast ja võitlusest Eesti kaubanduses. Kõne alla tuleb ehitusfirma Nordecon kõva edenemine, probleemid majandusaasta aruande esitamisega ning see, miks meid peaks huvitama, kes on Euroopa asutustes tähtsatel ametikohtadel.

12.00–13.00 "Kullafond". Bolti juhi Markus Villigu sõnul ei ole tehnoloogiamaailmas võitmatuid tippe. „Ma mäletan, et ise alustades oli mul alati tunne, et kuskil Ameerikas juhivad tehnoloogiaettevõtteid mingid geeniused ja nendega on väga raske konkureerida,“ rääkis Bolti juht ja asutaja Markus Villig raadiosaates „Äriplaani eri“, mida meenutame "Kullafondi" saatesarjas. Pihta hakates sai ta aga aru, et neid ettevõtteid juhivad siiski inimesed ning kõik taandub sellele, kui palju on sul endal motivatsiooni asju ära teha.

„Ei tasu liiga palju üle muretseda, et kõik need ettevõtted oleksid võitmatud.“ Villigu sõnul ei ole ka üks sõidujagamistippe Uber võitmatu.

Saadet juhib Kristel Härma. Saade oli esimest korda eetris 2018. aasta septembris.

13.00–14.00 "Fookuses on kindlustus". Seekordses saates tuleb juttu ühest kindlustusliigist, mis aitab maandada riske, mis kaasnevad ettevõtte või eraisiku tegutsemisega – ehk vastutuskindlustusest.

Saatest selgub, milliseid riske ettevõtted ja eraisikud sellega maandada saavad ning kas õnnetus, mis juhtus teel tööle, on tööõnnetus või mitte.

Saates on külas PZU vastutuskindlustuse tootejuht Argo Argel ja Gjensidige Kindlustuse toote, hinnastamise ja riskijuhtimise osakonna juht Olga Vijard.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb juttu mereinsenerindusest ja meretööstuse arengust Eestis ning muutuva merendusvaldkonna võimalustest. Saatekülaliseks on Mec Insenerilahendused OÜ üks asutajatest laevaehitusinsener Kristjan Tabri.

Saadet juhivad Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otse siit.