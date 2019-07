Nädala lood. Eesti firma Nestle rüpes ja majandustulemused

Sel nädalal huvitusid Äripäeva lugejad enim Eesti ettevõtete edulugudest ning palju tähelepanu said ka majandustulemused.

Nädal algas aga eelmisel nädalavahetusel toimunud G20 tippkohtumise järelkajadega. Kohtumist nimetati üldiselt edukaks, kuigi suuri muudatusi ei tulnud. USA ja Hiina teatasid, et jätkavad kaubanduskõnelusi. Sellest, mis kohtumisel toimus, loe siit. Missuguste ootustega kohtumisele aga mindi, uudista siit.

G20 kohtumisel sai suures osas paika ka see, mis juhtus esmaspäeval ja teisipäeval peetud OPECi tippkohtumisel Viinis. Oodatult otsustas OPEC tootmiskärpeid pikendada. Senine lepe, mis näeb ette, et naftalepingule alla kirjutanud riigid kärbivad kollektiivselt naftatootmist 1,2 miljoni barreli võrra päevas, kehtib järgmised üheksa kuud. Samas on OPECis lahvatanud tugevad sisepinged, Iraan teatas, et see võib tähendada OPECi hävingut. Loe asjast siit.

Suurfirma võttis eestlased oma tiiva alla

Kodumaistest teemadest oli Äripäeva lugejate seas tõeline hitt sel nädalal Eesti kasemahlatootja ÖselBirchi lugu. Nimelt leidis väikefirma üles Šveitsi hiid Nestle, kes tahab ettevõttega koostööd teha. Nestlé programm, mille firma toetab ÖselBirchi, on pilootprojekt ning peale eestlaste on seal teisigi. “Ühist nimetajat meil konkreetselt ei ole, kuid me kõik lahendame mingit turul esinevat probleemi. Meie peaksime kustutama terviseteadlike inimeste janu,” tõi Theisen esile.

Sellest, kuidas ÖselBirch alguse sai ja kas ÖselBirchi omanikud oleksid valmis miljardi eest ettevõtte maha müüma, loe siit.

See, et Eesti ettevõtjad suurfirmadega koostööd teevad, pole esmakordne. Märtsis kirjutas Äripäev, et Fortumo tõukab Amazoni uutele turgudele. Loe lugu siit.

Nolan toob ettevõtjatele raha

Maailmakuulus filmirežissöör Christopher Nolan ning tema uus film “Tenet” toob raha sisse ka Eesti ettevõtjatele. Christopher Nolani filmi "Tenet" Eesti võtete õnnestumisse on palgatud oma osa andma terve hulk kohalikke ettevõtteid. Kes “Teneti” võtteplatsil askeldavad, loe siit.

Ettevõtjad laisad aruannet esitama

Juuni lõpuga kukkus ettevõtetel majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Selgub, et tähtajaks esitas majandusaasta aruande ligi 110 646 ettevõtet, mis tähendab, et esitamata on 51 protsendi Eesti ettevõtete aruanne. Mis sanktsioonid aruande esitamata jätnud firmasid ootavad, loe siit.

Aruande esitamist tuletas meelde ka Swedbank, kes saatis hulgale äriklientidele meeldetuletuse. Loe lähemalt siit

Ridamisi majandustulemusi

On aga rida ettevõtjaid, kes on oma aruande juba esitanud. Näiteks selgus, et niinimetatud Savisaare kriminaalasjas altkäemaksu andmise süüdistusega kohtu all oleva Aivar Tuulbergi ehituskontsern Rand & Tuulberg Grupp jäi mullu kahjumisse, kuid maksis sellele vaatamata välja omanikutulu. Kui kopsaka dividendi ettevõtjad võtsid, loe siit.

Samas teatas Maru Ehitus, et on teist aastat ärikahjumis, kuid lubab tänavuse tööga varasemad kahjumid tasa teha. Sellest, mis juhtus, loe siit

Kaubanduse valdkonna majandusaasta aruandeid uurides selgus aga see, et ärimees Oleg Grossi firma OG Elektra on nii kasumlik, et jääb konkurentidele püüdmatuks. Kui kasv samas tempos edasi läheb, siis on OG Elektra turuosa järgmisel aastal Prisma omast suurem. Sellest, missugused on jõujooned kaubanduses ning milliseks kujunesid kaubandusettevõtete majandustulemused, loe siit.

Reedel kirjutasime aga õlletootjate käekäigust. Selgub, et möödunud aasta turu pioneer maadleb miinuses ja kaasab uusi omanikke ning raha, hiljem turule jõudnud tootjad aga naudivad välisturgude toel rekordilisi aastaid. Mis Eesti õllevaldkonnas toimub, loe siit.