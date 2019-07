Eesti vormeliäss töötab tiimijuhina

Prema meeskonna foto eelmise aasta oktoobris. Foto: SIPA/Scanpix

21aastane Eesti vormelipiloot, Vormel 4 ja Vormel 3 sarjas läbi löönud Ralf Aron sai suveks tööle Prema meeskonna juhina.

Ralf Aron on nii-öelda suvetööl Prema meeskonna tiimijuhina, kus ta varem on piloot olnud. "Olen Premaga kaua koos töötanud ja tean neid läbi ja lõhki. See on peamine põhjus, miks ma selle töö sain: nad teavad mind ja minu tööeetikat," rääkis Aron. Ralf Aron õpib Šveitsis Franklini Instituudis juhtimist ja rahandust, kirjutas Formula Scout.