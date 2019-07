Raadiohommikus kinnisvaraturust ja rahapesust

Homses hommikuprogrammis kõneleme finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleriga sellest, kui tõsised on jätkuvad rahapesuskandaalid. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime üha jätkuvatest rahapesuskandaalidest ja krüptoraha reguleerimise võimalikkusest. Külla tuleb finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Kinnisvaraturg on viimasel ajal üha kasvanud ja paljud eksperdid kardavad ülekuumenemist. Millised on Eesti elanike kinnisvaraeelistused ja kuidas kinnisvaraturg asjaosalistele endile paistab? Sel teemal ajame juttu YIT Eesti juhatuse liikme Margus Põimiga.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on aktiivne investor ning rahajutud.ee kaasasutaja Siim Semiskar. Elukaaslase ergutusel kolm aastat tagasi alustanud investoril on nüüdseks portfellis suurem osa Tallinna börsi ettevõtteid ning isu pole veel otsa saanud. Uurime Semiskarilt tema investeeringute, kogemuste ning õppetundide kohta. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus".* Saates antakse eramu rajajale nõu, milline peaks olema maja projekt, et lõpptulemus vastaks võimalikult täpselt soovitule.

Millal pöörduda projekteerija poole, millist teenust projekteerijalt oodata ning millistest osadest koosneb maja terviklik projekt, räägib Viktor Kokk Aatom Projektist. Saade oli esmakordselt eetris selle aasta märtsis. Saadet juhib Lauri Leet.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Seekord on saates külas TLÜ vilistlane, Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, kellega kõneleme avatud õppe omapäradest. Seda läbi tema enda kogemuse.

Kõneleme ka sellest, kuidas on paralleelselt ühes õppeasutuses õppida ning teises õpetada, kuidas leida aega töö kõrvalt ülikoolis õppimisele, milline on tema hinnangul teaduse hetkeseis Eestis ning kuidas on kujundanud tema haridustee valikud karjääri kulgu. Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–16.00 "Lavajuttude kullafond". Saade on salvestatud Äripäeva korraldatud sekretäride päeval.

Esimesena kõneleb HAL Koolituse koolitaja Ene Seidla, et konflikt tabab meid alati ootamatult ja paraku ei ole meie loomulikest inimlikest reaktsioonidest konfliktiolukorras abi. Õpime tehnikaid, mis meid emotsioonide faasist edasi aitavad ning õpime kontrollima oma kehakeelt, et ründa-põgene faasist teadlikult välja tulla.

Saate teises pooles räägib endine profikorvpallur, nüüdne maailmarändur, blogija ja kirjanik Jesper Parve. „Tihti avastan end mõtlemast: kuidas on see võimalik, et mees ja naine üldse koos eksisteerida, elada ja töötada saavad. Oleme ju nii erinevatest maailmadest,“ ütles Parve. Kes mees siis Parve arvates on, miks on ta nii teistsugune ja kuidas teda paremini mõista, sellest ta saates räägibki.

Saade oli esmakordselt eetris möödunud aasta maikuus.

