Austraalia hakkab Facebooki ja Google'it pitsitama

Mark Zuckerberg Foto: Leah Millis/Reuters/Scanpix

Austraalia teatas, et loob esimese riigina maailmas eraldi ametkonna, mille ülesanne on teha järelvalvet Facebooki ja Google'i üle. Eesmärk on USA tehnoloogiahiidudele päitsed pähe panna.

Riigi rahandusminister Josh Frydenberg teatas, et 5 miljardi dollari suurune trahv, mille Facebook hiljuti USAs privaatsusreeglite rikkumise eest sai näitab, et regulaatorid võtavad teemat väga tõsiselt, vahendas Reuters.