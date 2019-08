Nädala raadiohitid: ohumärgid kinnisvaraturul ja indeksitesse investeerimise nipid

Äripäeva raadio populaarseim saade olid seekord "Investor Toomase tund", milles räägiti, kuidas indeksitesse investeerides rikkaks saada. Foto: Äripäev

Seekord köitis Äripäeva raadio kuulajaid kõige rohkem info, miks ja kuidas valida õiget pensionifondi. Huvi pakkus ka see, kuidas kavatsevad käsitööõllede tootjad raskustest välja tulla. Endiselt on kuum teema ka ohud kinnisvaramaailmas.

Viimase nädala jooksul kuulati enim neid saateid:

1. Kuidas indeksitesse investeerides rikkaks saada?

Seekordne "Investor Toomase tund" keskendub sellele, miks ja kuidas valida õiget indeksifondi. Samuti oli pensionifondi osakute vahetamise tähtaeg, mistõttu küsime, milliseid eeliseid annab vanaduspõlveks kogutava raha varumine indeksitesse ja milliseid võimalusi turg selleks pakub. Külas on Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk ning saadet juhib Indrek Mäe.

2. Kuidas õllepioneer Õllenaut raskustele ninanipsu teeb?

Seekord vaatame lähemalt käsitööõllede tootmist. Saate teada, mis järgneb buumile ehk esimesele lainele, milline on turu ühe esimese tegija Õllenaudi plaan raskustest välja rabeleda, kuidas meelitada ettevõttesse kasulike kontaktidega eksperdid ja kuidas edukalt välismaal müüa. Stuudios on Õllenaudi üks asutaja ja juht Urmas Roots. Oma pilgu valdkonnale annavad Põhjala üks asutaja ja juht Enn Parel, värske Lehe Pruulikoja omanik Tanel Nurmeots ja Tartus õllepoodi pidav Karmo Tüür. Saatejuht on Rivo Sarapik.

3. Selged ohumärgid kinnisvaraturul

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman selgitab, millised on kinnisvaraturul paistvad ohumärgid. Tema meelest vaevleb turg paradokside käes ning ta selgitab selle taustal, kuidas ohtusid ära tunda. Muu hulgas saab vastuse küsimus, miks on tehingute arv hinnast tähtsam. Hommikuprogrammi juhivad Rivo Sarapik ja Indrek Mäe.

4. Kui palju maksab kodu rajamine Hispaaniasse?

Räägime Hispaania kinnisvaraturust, mis on eurooplaste, kaasa arvatud eestlaste seas, väga populaarne. Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse esimees Jaanus Laugus, kes elab osa aastast Hispaanias. Keskendume eelkõige Päikeserannikule ning uurime, kuidas sinna kodu osta või üürida, millised on hinnad ja kui suured kõrvalkulud. Juttu tuleb ka Uus Maa Kinnisvarabüroo investeerimistegevusest selles riigis. Saadet juhib Kristi Kool.

5. Neinar Seli äriimpeeriumi telgitagused

Kõneleme suurkontserni Estiko omaniku Neinar Seliga tema äride tulevikust. Räägime sellest, milline on olnud tema elu pärast Tallinna Sadama kohtuasja süüdimõistvat otsust ja millest on ta sellest tulenevalt pidanud loobuma, mille üle ta enim süümepiinu tunneb. Ka sellest, kes on see ettevõtja, kelle nõu ta Raadile rajatava päikesejaama planeerimise juures saab. Saadet juhib Marili Niidumaa.

6. Ardo Hansson: õpi, teeni raha ja ühiskonda

Mõjuvõimsaimaks eestlaseks nimetatud, endine Eesti Panga president Ardo Hansson räägib oma ebatavalisest elust ja jagab nõuandeid, mis tema kogemusel tagavad edukuse juhtimises.

Teises saatepooles astub üles Vaba Lava tegevjuht ja endine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. Karjääripöörde läbi teinud tippjuht räägib oma elust ja sellest, miks me kõik võiksime mõelda oma elus muutuste tegemisele ambitsioonikamalt.

7. Tippjuhtide ohverdused, vastupandamatud pakkumised ja retsept tippu

Teeme kokkuvõtte kevad-suvistest intervjuudest juhtidega ja seekordsest saatest saab vastuse küsimustele, miks ei tohi palgata hädist juhti, miks pole hea juht tasakaalus, kuidas saada rahvusvaheliste ettevõtete pealikuks ning mida saab poliitikast juhtimisse kaasa võtta, miks eksminister Urve Palo kasiinofirmat tüürima hakkab ja palju muud.

Saates saavad sõna Inbanki juht Priit Põldoja, coach Raimo Ülavere, juhtimiskonsultant Mait Raava, Luminori privaatpanganduse üksuse juht Gunnar Toomemets, eksminister ja äsja kasiinoettevõtet juhtima hakanud Urve Palo ning Incap Eesti ja rahvusvahelise üksuse juht Otto Richard Pukk. Saatejuht on Rivo Sarapik.

8. Esmaspäevane jaanipäev on Rimile hea, Bauhofile halb

Juunis jätkus jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv 3 protsendi võrra. Enim kasvatasid oma müügitulu tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplused.

Kuid mis peitub numbrite taga? Mida tarbijad ostavad suvel, mida mitte? Millistest teguritest see sõltub? Kas soe suvi on kauplustele hea? Kas alkoholivaba õlle ning robotniidukite müük näitab tõusutrendi?

Sellest räägivad ehitus- ja kodutarvete kaupluse Bauhof müügidirektor Enn Lamp, toidukaupade jaeketi Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe ning statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste. Saatejuht on Priit Pokk.

9. Mina ei julge Eesti elektriautoga sõita 130 kilomeetrit tunnis

Nädala olulisemaid teemasid kokkuvõtvas saates "Äripäev eetris" pälvis hiljuti rahakaasamise raskust tunnistanud Eesti elektriauto Nobe looja Roman Muljar nädala kaotaja tiitli. Teemat arutanud Äripäeva ajakirjanikud tunnistasid, et kui lähtuda turvalisusest, siis nemad ei julgeks Muljari loodud autoga sõita.

"See on ilus auto, see on unikaalne, aga ma ei julgeks sellega sõita 130 km/h," tunnistas Äripäeva börsitoimetuse liige Kaspar Allik, viidates sõiduki maksimaalsele sõidukiirusele. Samuti tunnistas arvamustoimetusest Askur Alas, et ei ole täheldanud isegi, kas autol on turvavööd olemas. Samas hoiavad nii Allik kui ka Alas autotootjale edaspidiseks pöialt, et projektil läheks hästi.

Nobe torkas sel nädalal silma sellega, et tootmise käima lükkamiseks napib igal sammul raha ning isegi mõnda aega tagasi ühisrahastusplatvormil Indiegogo alustatud kampaania ei taha kuidagi vedu võtta.

10. Kuidas oma sõnum peoga kohale viia?

Kas suvepäevad on üritusturundus, kuidas planeerida edukat üritust, millal pöörduda üritusturunduse agentuuri poole, kuidas kujuneb ürituse eelarve ja millal hakata üritust planeerima, milline peaks olema ürituse kutse ja mida teha, et üritus jääks meelde? Need on küsimused, millele saab vastuse seekordsest saatest, mis aitab selgitada, millal valida sõnumi edastamise formaadiks sündmus.

Saates on külas Eve Peeterson üritusturundusagentuurist Orangetime ja Tanel Lillepalu üritusturundusagentuurist Jolos. Saatejuht on Uku Nurk.

