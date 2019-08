Kindel taktika, mis paneb vastaspoole sinu tahtmist tegema

Jakob Saksa sõnul jäetakse ärisuhetes liiga palju vahele üks oluline etapp ning kohe proovitakse asuda teist poolt mõjutama. Foto: Raul Mee

Igasugused läbirääkimised on emotsionaalsed ja avaldatav surve tekitab vastureaktsiooni. Oma tahtmise saavutamiseks tuleb aga läbida etapp, mida tihtipeale tahetakse vahele jätta, leiti Äripäeva raadiosaates "Juhtimislabor".

"Läbirääkimised on alati emotsionaalsed – kui keegi ütleb, et jätame emotsioonid kõrvale ja oleme ratsionaalsed, siis see on illusioon," rääkis läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks. "Ükskõik, millist pokkerinägu sa ei tee, emotsioonid on alati taustal, kuid neid saab ja tuleb adresseerida ning nendega tegeleda," lisas ekspert, et ainult nii on neist läbirääkimistel kasu.