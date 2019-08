Raadiohommik otsib taga ehituse kasumlikkust

Kraanad Tallinna kohal vaadelduna Lasnamäe servalt. Foto: Andres Haabu

Äripäeva raadio nädala viimane hommikuprogramm otsib vastust küsimusele, mis on põhjustanud ehitussektoris rentaabluse languse ja kuidas trendi pöörata.

Nimelt painab ehitussektori peatöövõtjaid rentaabluse langus – käibed küll paisuvad, kuid kasumid langevad. Näib, et peatöövõtjad tegutsevad vilkalt, kuid mitte kasumlikult. Trendi on märgata ka Merko ja Nordeconi teise kvartali tulemustes. Sellel teemal arutame Noredeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleriga.

Lisaks küsime Arvamusfestivali peakorraldajalt Maiu Lauringult, milliseid arutelusid võiksid majandushuvilised arvamusfestivali avapäeval Paides kuulama minna. Teeme ülevaate homses Äripäevas avaldatavast advokaadibüroode TOPist.

Hommikuprogrammi veavad Allan Rajavee ja uudistetoimetaja Tiiu Taal.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00-12.00 "Äripäev eetris"

Nädala tulisemad ja olulisemad teemad võtavad kokku ning nädala võitja ja kaotaja valivad saates Äripäeva ajakirjanikud. Saates tuleb juttu maailmamajandusest, Baltika käekäigust, värskest advokaadibüroode TOPist, aga ka ehitusest, tõukeratastest ja valitsusest.

Saadet veavad Pille Ivask, Kaspar Allik ja Kristjan Pruul.

12.00-13.00 "Digiturunduse praktikum"

Saates on külas ettevõtja ja investor Kristi Saare, kes räägib, milliseid turunduskanaleid ta kasutab ning millised tegevused kohe raha toovad. Saates tuleb juttu Facebookist, valdkonna sotsiaalmeedia gruppidest, blogimisest, artiklite kirjutamisest, meili-listidest ning väärtuspakkumisest.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00-14.00 "Optibeti spordisaade"

Juttu tuleb sellest, et augustis on spordikalender hõredam, aga sellegipoolest jagub verdtarretavaid sündmusi igale spordigurmaanile. Uurime, mis mees on Eesti meeste jalkakoondise uus peatreener Karel Voolaid. Lisaks arutleme elavalt, kas meedial ja rahval saab Ott Tänaku uudistest ükskord kõrini.

Saatejuhid on Dannar Leitmaa ja Otto Oliver Olgo.

15.00-16.00 "Eetris on ehitusuudised"

Ehitus- ja tehnoloogiaettevõtja Veiko Veskimäe selgitab, kuidas majandab ning jääb äriliselt kasumisse sotsiaalselt vastutustundlik teede-ehitaja, kes panustab aktiivselt jalgpalli, sealhulgas noortesporti.

Samuti tutvustab ettevõtete Verston Ehitus ning Haart Ehitus juhtimises osalev Veskimäe, kuidas loodi ning töötab idufirma, mis tegeleb rasketehnika rentimise rakenduse InfraFly väljatöötamisega.

Saatejuht on Lauri Leet

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4Mhz või otsestriimina/järelkuulamisena Äripäeva raadio veebist.