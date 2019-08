Toidujäätmed on uus triljoniäri

Viljad. Foto: Roberto Casimiro

ÜRO hinnangul on toidujäätmete üha suurenev hulk märkimisväärne panustaja kliima soojenemisse. Mitmed ettevõtted näevad neis aga hoopis oma võimalust ning eksperdid on jõudnud hinnata, et edu korral võib toidujäätmete töötlemine olla suisa triljoniäri.

Selle äri lihtsaim versioon on mõistagi toidupank ehk üle jäänud korralik kaup korjatakse kokku ning toimetatakse abivajajatele. Variante on aga teisigi.