Tänavune rukkisaak katab eestlaste rukki tarbimise

Rukis Foto: MARKO SAARM

Hinnanguliselt ei pea sel aastal Eestisse rukist välismaalt sisse ostma, sest rukki kasvupind on kolmekordistunud, mis peaks eestlaste rukki tarbimise katma, kirjutab ERR.

Maaeluministeeriumi põllumajandussaaduste tarneahela büroo nõunik Kadri Rand ütles, et kuna sel aastal on oodata head teraviljasaaki, võib sama eeldada ka rukki kohta, sest rukki kasvupind on viimaste aastatega võrreldes kolmekordistunud.

"Kolme kuni nelja tonnise hektarisaagi korral tuleks rukkisaagiks kuskil 100 000 tonni, rukki tarbimine Eestis on viimastel aastatel aga olnud kuskil 35 000 tonni," lisas ta.

