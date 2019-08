Ardo Hansson pensionireformist: see ei ole reform, see on vandalism

Eesti Panga endine president Ardo Hansson Foto: Liis Treimann

Eesti Panga endine president Ardo Hansson näeb valitsuselt heakskiidu saanud pensionisüsteemi muudatuses suurimat ohtu just ühiskonna nõrgimatele – neile, kel sissetulekud väikesed või kel puudub finantskirjaoskus, kirjutab ERR.

"Ma arvan, et siin ei ole laiapõhjaliselt konsulteeritud erinevate huvigruppidega, mina ei ole näinud küll mingit arvestatavat mõjuanalüüsi. Kui sellisel taustal hakatakse kohvipaksult mingisuguseid parameetreid paika panema, siis ma arvan, et see on väga halb," ütles Hansson.

Valitsuskabinet kiitis eilsel nõupidamisel heaks rahandusministri ettepanekud II pensionisamba reformimiseks, millega muudetakse vabatahtlikuks II sambaga liitumine ja sealt lahkumine. Kui raha välja võtta, tuleb üldjuhul tasuda tulumaks. Kas seda tuleb teha ka juhul, kui raha kantakse kohe edasi isiklikule investeerimiskontole, selgub aga septembris pärast täiendavat analüüsi. Loe lähemalt siit.