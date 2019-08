Sisustaja: Fassaad, mis ei idane ega mädane

Yakisugi tehnikas söestatud fassaad on omanäoline, kuid samas ka vastupidav ilmastikumõjudele ja puidukahjuritele ning mitu korda tulekindlam kui tavaline värvitud laudisega pind, kirjutab augustikuu Sisustaja.

Tuli & Vesi

See leekide poolt „räsida“ saanud fassaad tekitab erinevaid arvamusi – on neid, kes ei mõista, miks on vaja majalaudist põletada, ja neid, kes peavad julget stiili omanäoliseks. Kui varem kasutati Yakisugi tehnikat vaid välisfassaadidel, siis üha jõudsamalt on see tungimas ka siseviimistlusse.