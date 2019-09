Soome postifirma juht loobub kahest kuupalgast

Foto: Posti koduleht

Soome Posti tegevjuht teatas, et töötab kaks kuud palgata. See oli vastuseks protestilainele, mis kerkis pärast seda, kui ettevõte alandas 700 töötaja palka, osal isegi poole peale, aga ettevõtte juht ise teenib kuus 82 000 eurot.

Posti juht Heikki Malinen loobub kahe kuu palgast, ettevõtte nõukogu juhi Markku Pohjola teatel on see tema isiklik otsus. „Rääkisin eelmisel nädalal Heikki Malineniga, ja ta teatas mulle ideest loobuda kahe kuu palgast aasta lõpus. See on tema isiklik otsus selles raskes muutuste olukorras. Ettevõtte nõukogu hindab seda otsust,“ ütles Pohjola.