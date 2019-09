Raadiohommikus: milline on Ott Tänaku mõju Eesti majandusele?

Ott Tänak Sardiinia ralli lõpetamisel. Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Autoralli on tõeline Eesti rahvussport. Suvel toimunud Rally Estonia juht Tarmo Hõbe tuleb kolmapäeval hommikuprogrammi külla ja räägib suursündmuse korraldamise kogemustest.

Jutuks tuleb, kuidas mõjub ralli Eesti majandusele ja turismisektorile. Kui tuntud on maailmas Ott Tänak?

Riigikontroll avaldab täna ülevaate parvlaevaühendusest Saaremaa ja Hiiumaaga. Ülevaadet tutvustab hommikuprogrammis riigikontrolli analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loite.

"Septembris ei joo" on algatus, millele saavad kaasa aidata ka tööandjad. Tervise Arengu Instituudi terviseriskide ennetamise keskuse juhataja Anneli Sammel räägib sellest, kuidas tööandjad saavad oma panuse anda.

Stuudios on uuditetoimetaja Priit Pokk ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate teema on apteegireform, mille tagajärgedest räägivad Benu Apteek Eesti jaemüügidirektor Kaidi Kelt ning advokaadibüroo Triniti ravimivaldkonna eest vastutav partner, vandeadvokaat Tanel Kalaus. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Läbilöök". Sel nädalavahetusel toimub regiooni silmapaistvamaid jooksusündmusi, Tallinna Maraton. Vähe on teada aga tõsiasi, et selle sünd on rippunud ka juuksekarva otsas. Miks see nii oli, kuidas Eestis toimuv sündmus silmapaistvaks kasvatada, kuidas kaasata ja motiveerida vabatahtlikke ning kuidas seljatada raskused ja takistused, sellest räägib saates Eesti suurima jooksuürituste korraldamise klubi Spordiürituste Korraldamise Klubi juht Mati Lilliallik. Lisaks avaldab ta saates ka ühe ulmelise idee, mis Tallinnas võiks teoks saada. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äripäeva raadio sünnipäevasaade". Saate teada, kui napilt Äripäeva raadio sündis ning milline roll on selles Ain Hanschmidtil. Räägime ka sellest, mis on Äripäeva raadio tulevikuplaanid ning millist arengut on oodata saadete järelkuulamises laiemalt. Külas on Igor Rõtov, Ain Hanschmidt, Birjo Must ja Priit Jõgi. Saadet juhib Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Sarja esimeses saates on fookuses toidutööstus. Kuidas konkurentidest kiiremini kasvada ja megatrende ära kasutada, sellest räägib saates Toidutööstuse TOPis kiirelt käivet ja kasumit kasvatav Bon Soya arendus- ja ekspordijuht Karin Miller. Mida saab välja lugeda Eesti toidutööstuste majandustulemustest, sellest räägib KPMG Baltics partner Hanno Lindpere. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või siit.