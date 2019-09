Investorite pessimism on jätkuvalt kõrge

Investorid jälgivad aktsiaturgudel toimuvat ettevaatlikult ning pigem ollakse pessimistlikud. Foto: EPA

Investorite optimismi on viimastel nädalatel ainult veidi tõusnud, jätkuvalt domineerib pessimism, selgub iganädalasest küsitlusest, vahendab MarketWatch.

American Association of Individual Investorsi meeleolude kaardistamiseks mõeldud küsitlus, mis lõppes 5. septembril, näitas, et 39,5 protsenti investoritest on pessimistlikud (bearish) ja 28,6 protsenti optimistlikud (bullish). Eelneval nädalal olid vastavad näitajad 42,2 ja 26,1 protsenti.