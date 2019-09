Raadiohommikus: kui töötaja ja ülemus lähevad kraaklema

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanataluga arutame hommikuprogrammis, milliste probleemide üle töötajad ja tööandjad enim tülli lähevad, kuidas probleeme lahendada ja milliste muredega on tööinspektsiooni poole pöördunud tööandjad ise. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas Keilas asuva hooldushaigla töötajatele ei maksta korrektselt palka. Sellest tulenevalt on reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu, kellega arutame, mida töötajad sellistes olukordades tegema peaksid.

Samuti uurime Miidla-Vanatalult, milliste probleemide üle töötajad ja tööandjad enim tülli lähevad, kuidas probleeme lahendada ja milliste muredega on tööinspektsiooni poole pöördunud tööandjad ise.

Lisaks töövaidlustele keskendub hommikuprogramm ka Suurbritannia kaootilisele poliitikale ja küsimusele, mis saab Eestist, kui oktoobri lõpus peaks tulema leppeta Brexit. Selleks helistame stuudiost välisminister Urmas Reinsalule, kellelt küsime, kuidas peavad ettevõtjad Brexitiks – leppeta või ilma leppeta – valmistuma.

Hommikuprogrammi saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Prügiärisse trügivad kirju taustaga ärimehed, haigla rahata töötajad trambivad jalgu, Baltika suuromanik pakub nüri hinda ja ärevus tungis Läti ehitusturule – nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Kaspar Allik ja Ken Rohelaan.

12.00-13.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas internetiturunduse entusiast ja Lavii Marketingi turundusstrateeg Timo Porval, kellega tuleb juttu veebilehtede eesmärkidest, sisust ja usaldamise tekitamisest. Samuti selgub, kuidas veebist müüki saada ning kuidas läbi artiklite ja tootetekstide kliendis toote vastu huvi tekitada. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00-14.00 "Optibeti spordisaade". Saates on külas endine võrkpallur Rivo Vesik. Saame teada, millist kohta peaks Eesti meeste koondis sihtima EMil ja kui kaugel on juubeliturniir Kristjan Kaisiga. Kiidame Kirti, lajatame FIBAle ja ennustame tulemusi. Stuudios on Otto Oliver Olgo ja Dannar Leitmaa.

15.00-16.00 "Eetris on ehitusuudised". Kinnisvarafondi Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam võrdleb saates ehitus- ja haldusteenuse hindu ja kvaliteeti Balti riikides ning jagab investori ja kinnisvaraarendajana oma nägemust, kuidas lepingu osapoolte koostöö võiks paraneda. Kõne alla tuleb ka küsimus, kas ja miks oodatakse ehitajatelt ja projekteerijatelt vaid odavaimat hinda. Saatejuht Lauri Leet

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.