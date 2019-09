Distsipliini ja fookuse olulisus ettevõtte pikema strateegia elluviimisel

Keskmine töötaja teeb ligi 50% ajast niinimetatud võltstööd. Raadiosaates "Juhtimislabor" räägib konsultant Eero Sikka, kuidas võltstööd ära tunda ning milliseid samme astuda, et tööd efektiivsemaks muuta.

Sigrid Hiis ja Eero Sikka. Foto: erakogu

Eero Sikka toob välja, et suurem osa inimesi alustab oma tööpäeva e-posti kontrollimise ning kirjadele vastamisega. Selle asemel peaks iga tööpäeva alguses võtma endale aega kahe-kolme kõige olulisema eesmärgi seadmiseks ning seejärel terve päev keskenduma nende eesmärkide elluviimisele. Selle juures on oluline säilitada distsipliini ja fookust, sest nagu isiklike eesmärkidega, on harjumuse kujunemise alustalaks distsipliin.

Samuti räägime saates sellest, et 25% ettevõtete töötajatest ei tea oma ettevõtte visiooni ja missiooni, ning keskastmejuhtide rollist ettevõtte strateegia ja eesmärkide töötajateni viimisel.

