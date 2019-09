Kolmandik maailma otseinvesteeringutest läheb maksudest kõrvalehoidmiseks

15 triljoni euroni on kasvanud otseinvesteeringutest see osa, mis on tehtud offshore-ettevõtetesse maksude eest pääsemise eesmärgil. Foto: Reuters/Scanpix

Otseinvesteeringud on oluline majandusarengu näitaja, kuid suur osa sellest on "fantoomkapital"– investeeringud, mis on tehtud läbi offshore-ettevõtete ja soodsa maksukeskkonnaga riikide.

Maailmas on selline fantoomkapital kasvanud 15 triljoni dollarini, mis on sama palju kui Saksa ja Hiina majandus kokku, näitasid IMFi jaoks tehtud uuringus Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer, ja Niels Johannesen. Ja selle osakaal kogu maailma otseinvesteeringutest on järjepidevalt kasvanud, kümne aastaga veerandi võrra 40 protsendini.