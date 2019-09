Nädala lõpus jõustuvad uued ELi netimaksete reeglid

E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät kinnitas, et Eesti e-kaupmehed on muudatuseks valmis. Foto: Andres Haabu

Laupäeval jõustuvad Euroopa makseteenuste direktiivi PSD2 sätted, mis mõjutavad ka Eesti e-kaubandust. Üldjoontes on pangad ja teenusepakkujad aga uueks korraks valmis ja paanikaks põhjust pole.

Hiljuti Äripäevale intervjuu andnud makseplatvormi Stripe Kesk- ja Ida-Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni juhi Felix Huberi sõnul võib direktiiv e-poodide pidajate elu keerukamaks teha. Tema sõnul varitseb oht, et iga ELi riik tõlgendab direktiivi omamoodi. Stripe on tema sõnul direktiiviks ette valmistunud, kuid paljudele võib see üllatusena tulla. Täpsemalt on teemaks nõue makseid tugevalt autentida.