Seli sai päikesepargi ehitamiseks lisaaega

Kuna vanu rehve pole Raadilt ikka veel minema viidud, ei saa sinna ka päikeseparki rajada Foto: Margus Anso, Postimees/Scanpix

Möödunud aastal Tartus Raadile suure päikesepargi rajamiseks loa saanud ärimees Neinar Seli ettevõte Estiko ei jõua ehitamisega õigeks ajaks valmis, sest töid segavad vanarehvid ja raadamata maa, riik tegi sel puhul ettevõttele aastase pikenduse.

Päikesepargi rajamise tähtaeg nihkub ülejärgmise aasta veebruarisse, selleks ajaks loodab riik juba aastaid kestnud rehvihädale lahenduse leida, vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ütles hiljutise kohtuotsuse valguses, et umbes 7000 tonni rehve peaks käitlema MTÜ rehviringlus, ülejäänu tuleb riigil endal käidelda, varem lootis ministeerium, et tolle hunniku võtab ette AS Kuusakoski.