Nädala raadiohitid: meele treenimine, rahapsühholoogia ja müüginipid

Nädala kuulatuim raadiosaade õpetas oma meelt treenima. Foto: Wavebreakmedia ltd, Phantermedia/Scanpix

Sel nädalal kuulati Äripäeva raadios kõige rohkem saateid ajajuhtimisest ja meele treenimisest, rahapsühholoogiast ning müüginippidest ja värbamisturundusest.

Nädala popimate saadete loetelu on siin:

1. Mida meel usub, seda keha väljendab

Meie töötempo on aastatega kasvanud – nii juhil kui ka tema meeskonnal tuleb teha üha rohkem ja aina kiiremini. Kuidas see inimesi mõjutab? Kas ajasurve motiveerib või demotiveerib? Kuidas motiveerida inimesi tänapäeva kiirenevas maailmas ja samas tulla toime ületöötamise ohtudega? Nendel teemadel räägib juhtimistreener Hede Kerstin Luik. Teises saatepooles räägib aja aeglustamise ühingu asutajaliige Kristjan Otsmann sellest, et iga uue asjaga kaasa liikumine ning pidev soov teha üha rohkem ja paremini muudab elu üha kiiremaks. Ent see pole lahendus, sest inimvõimetel on piirid. Tuntud zenimeistri ütluse kohaselt tuleb iga päev istuda rahulikult käed süles vähemalt 20 minutit ja kiiretel aegadel tuleb selleks võtta vähemalt tund. Kuidas leida tasakaal töö ja puhkuse vahel? Kuidas leida sel kiirteel võimalus hinge tõmmata? Millised on märgid juhi jaoks, et töötajale tuleb anda puhkust? „Lavajutud“ on salvestatud Pärnu tarneahelakonverentsil.

2. Rahapsühholoogia ja elukutselise kaupleja investeerimisidee

Investor Toomase tunnis on külas psühholoogiadoktor, ettevõtja ja inimeste juhtimise konsultant Eva-Maria Kangro. Räägime raha ja psühholoogia seostest, miks rekatäis raha ei tee õnnelikuks, millistest psühholoogilistest kiirteedest ja vigadest investorid peaksid teadlikud olema. Samuti uurime coach'imise kohta: mida see endast kujutab ja keda aidata võib. Saate lõpus kuuleb lühikest intervjuud Tallinna väisanud professionaalse kaupleja Alexander Elderiga, kes pakub välja ühe lubava investeerimisidee. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

3. Avang ehk kuidas kliendiga kontakt luua

Malemängus mõistetakse avangu all enamasti mängu esimest kümmet kuni kahtkümmet käiku, mida on lõputult uuritud ja teooriates lahatud. Meie oleme uurinud ja praktikas tuhandeid kordi testinud müügikõne ja müügikohtumise avangut. Kui kindlalt sina ennast avangus tunned, mida oluliseks pead, kas teed seda teadlikult? Selles saates keskendume kliendikohtumise eeltöö ja avangu detailidele.

Stuudios on Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

4. Miks tuleb tegeleda läbimõeldud värbamisturundusega?

Seekordne saade viib meid kaugele Uus-Meremaale, kus pesitseb ISSi Uus-Meremaa personalijuht Helo Tamme, kellega salvestasime saate sedapuhku Skype’i teel. Räägime temaga sellest, mis on värbamisturundus ja kuidas saab üks organisatsioon seda enda paremaks tegutsemiseks hästi ära kasutada. Helo Tammel on ilmunud samateemaline raamat pealkirjaga „Praktiline värbamisturunduse käsiraamat”, mille põhilistest teemadest ja headest näidetest saates ka juttu teeme. Räägime ka sotsiaalmeedia ja kandidaadikogemuse olulisusest, mille juurde esitab Helo värvikaid näiteid. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

5. Firmad, mis võtavad töötajate leidmise peavalu omale

Seekordne saade vaatleb personalivahenduse valdkonda. Saates on külas valdkonna käibeliider ning eelmisel aastal kiiresti kasvanud ettevõtte Hansavest juht Jüri Kulbin ja KPMG personalijuht Karin Ploom. Juttu tuleb töötajate leidmise väljakutsetest, palkadest, selle valdkonna trendidest ning kiire kasvu võimalustest. Saatejuht on Rivo Sarapik.

