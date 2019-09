Turutõrgete kõrvaldamine võtab põllumeestel aastaid

Kindlustus võiks aidata aastate vastu, kus põuased ilmad muudavad põllumeeste olud raskemaks. Foto: Andras Kralla

"Me oleme hetkel kokku leppinud, et meie eesmärk on kõigepealt käivitada ühistu selliste teenuste ja kindlustustegevustega, mis oleksid võimalikult lihtsad ja suuremale sihtgrupile kasumlikud," rääkis põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen oktoobris rajatava kindlustusühistu plaanidest.

Spetsiifiliste põllumajandusvaldkonna kindlustustega nagu saagikindlustus või loomade kindlustus päris esimestel aastatel alustada ei saa, lisas ta. Seda põhjusel, kuna selliste kindlustusliikide välja arendamine ning hinnastamine on keerulisem.