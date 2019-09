Raadiohommikus: idufirmade maailma õpetlik telgitagune

Ingelinvestorist filmitegija Rain Rannu. Foto: Andres Haabu

Arutame just linastunud filmi „Ükssarvik“ valguses idufirma Fortumo asutaja, investeerimisfondi Superangel partneri ja filmitegija Rain Rannuga Eesti start-up-maailma kultuuri ning telgitaguste üle.

Kas kõik filmis nähtud, sealhulgas ka hullumeelsed seigad, on päriselt juhtunud? Mida oleks neil, kes start-up-maailma siseneda soovivad, filmist õppida?

Räägime Tartu äriinnovatsioonist ja tulevasest konverentsist Tartu Ärinõuandla konsultandi Karl Viioliga. Ka sellest, et novembri alguses on võimalik Tartus Smart Manufacturing Meetupil kuulata strateegia ja juhtimise teemal maailma tasemel esinejaid.

Saame üha muret tekitavamat statistikat eestlaste rasvumise ja ärevushäirete kohta. Töine elu sunnib enamiku kas laua taha istuma või vähemalt sundasendisse. Kas saame midagi enda heaks teha ka töölaua tagant lahkumata ja kuidas füüsilised liigutused meeleolu rahustavad, räägime Pilatese treeneri Lee Merialaga.

Teeme juttu ka avatud ühistöökohtade kasvavast ärist.

Hommikuprogrammi juhivad Tiina Saar-Veelmaa ja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Rahandusministeerium käis renditööjõu maksustamise probleemi lahendamiseks välja idee, et kui renditööjõudu vahendav firma jätab maksud maksmata, saab maksuhaldur järgmise sammuna pöörduda tööjõudu kasutanud ettevõtte poole. Sellise lähenemisega pole aga tööandjad absoluutselt nõus.

Saates arutatakse, kuidas olukorda lahendada ja kes peab renditööjõu kasutamisel maksude laekumise eest vastutama. Saatekülalised on tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron ning rahandusminister Martin Helme nõunik Lasse Lehis. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 „Alustava ettevõtja A&O“. Sel korral tuleb juttu rahast ehk kuidas rahavoogude planeerimine ja eelarvestamine aitavad äri püsimajäämisele kaasa ning millal tasub laienemiseks kaasata raha ühisrahastusest, millal pangast.

Sel teemal kõnelevad saates Õllenaudi juht Urmas Roots ja EBSi lektor Urmas Saarlep.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Saates on külas Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esimees Kaupo Kolsar. Uurime, kui suurde langusesse võib ehitusturg seoses majanduse jahtumisega vajuda. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Osalusoptsioonid on mitmel pool maailmas levinud eriti idufirmade ja tehnoloogiaettevõtete hulgas. Eesti seadustes ei ole osalusoptsiooni mõistet defineeritud, aga tulumaksuseaduses on osalusoptsioone mõistet sisustamata mainitud rohkem kui kümnel korral. 2018. aastast muutis riigikogu osalusoptsioonide maksustamise senisest paindlikumaks.

Kas osalusoptsioonide definitsiooni puudumine seaduses teeb juristide elu keerulisemaks, kas paindlik maksusüsteem on soodustanud osalusoptsioonide kasutust Eestis ning kuidas neid üldse kasutada nii, et see oleks soodne ja seaduskuulekas nii tööandjale kui ka töövõtjale, sellest kõneleb advokaadibüroo NJORD maksujurist Anne-Lii Kask. Vestlust suunab Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või veebist otse.