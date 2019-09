Tänane ehitusmaterjalide tootmise tõus võib homme olla ületootmine

Foto: Andras Kralla

Ehitusmaterjalide tootjatel läks tänavu ja eelmistelgi aastatel hästi, kuid pidev tõus võib viia turu jahenemisel just nimelt kõrgemalt kukkumiseni. Seda mõned ettevõtjad ka kardavad ja hoiatavad. Eelkõige muretsetakse tööjõupuuduse pärast.

Eelmisel nädalal ilmunud Ehitusmaterjalitootjate TOPi number üks tootja oli ETS NORD AS ning nende eelmise aasta müügikäive oli 39 176 000 eurot. Toodavad nad ventilatsiooniseadmeid ja -tarvikuid. ETS NORDi müügiosakonna juhataja Einari Karm rääkis, et nad on küll mööduva aastaga rahul, kuid edaspidise asjus peavad sellegipoolest valvel olema.