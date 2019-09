Nädala raadiohitid: Rahakratt ning retsept ettevõtlikkuseks

Rahakratt. Foto: Liis Treimann

Sel nädalal huvitas Äripäeva raadio kuulajaid vaieldamatult kõige enam Rahakrati kogemuslugu investoriks saamisel, kuid lisaks olid kõrgel kohal ka kinnisvarateemad ning see, kuhu liigub kütuseturg.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul kõige enam kuulatud saated.

1. Investor Toomase tund: Rahakrati tee nullist 100 000 euroni

Saates on külas investor, filosoof, heategija ja iidol Rahakratt. Lisaks on ta enda sõnul Mandri-Eesti populaarseima rahablogi autor.

2015. aasta suvel investeerimisega alustades teenis ta keskmist Eesti palka. Nüüd, neli aastat hiljem on portfell kerkinud 100 000 euroni ning „higivaba sissetulek“ kerkis juulis 2350 euroni.

Saatest kuuleb, kuidas ta siiamaani jõudis, mida ta soovitab algajatele, mis olid suurimad väljakutsed, kes on ta eeskujud, mis on edasised plaanid ja muud.

Saadet juhib Kaspar Allik.

Kuula saadet siit:

2. Äripäeva fookuses: Skeletoni tehnoloogia edestab ka Teslat

Järgmisel nädalal toimub Äripäeva konverents Äriplaan ning seal esineb ka ettevõtte Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk. Temaga on olnud ikka põhjust rääkida, kuid pikaks intervjuuks oli tal seni alatasa liiga kiire. Nii tuli minna Saksamaale Dresdenisse, kus Skeletoni tehas ka on.

Saates räägime Madiberkiga sellest, kuidas õnnestus energiatööstuse tulevikutehnoloogiat tootval Skeletonil siseneda Saksa autotööstusesse, milline roll on Skeletonil globaalse soojenemise pidurdamisel ning milline on ettevõtte minevik ja tulevik. Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuula saadet siit:

Skeletonist oli materjali ka teiseks saateks. Räägime laiemalt sellest, millisena näib Madiberkile distantsilt Eesti. Olles edukas tehnoloogiatööstur väga innovatiivselt alal, siis mida tuleks tema arvates Eestis teha, et edulood Eestit veelgi laiemalt defineerima hakkaks ning siinne majandus konkurentsivõimeline püsiks.

Loe lisaks

18. september 2019 Madiberk: inimkonna väljakutse pole mitte tehisintellekt, vaid loomulik lollus

Siinjuures oskab Madiberk Eestit kõige paremini võrrelda muidugi Saksamaaga, kuid ta mainib ka näiteks Hiinat või teisi Aasia riike. Kas ainult kõrgest rahva haridusest piisab, et olla majanduslikult edukas?

Kuula saadet siit:

3. Kuum tool: üks indikaator, mille järgi kinnisvarakrahhi ära tunda

Ühisrahastusplatvormide teema on hetkel kuum – nii nende loojad kui ka investorid on aetud tagajalgadele.

Kas platvormid on ikka usaldusväärsed? Kui palju tasub sinna investeerida? Millised on arukad investeerimisotsused? Millal on õige aeg investeeringust väljuda? Mis seisus on kinnisvarainvesteeringud?

Neile ja paljudele muudele küsimustele otsib vastuseid ajakirjanik Indrek Mäe koos kinnisvaraanalüütiku ja investori Tõnu Toomparkiga.

Kuula saadet siit:

4. Juhi jutud: Ville Jehe retsept uuele tasemele jõudmiseks

Saates on külas poolesaja ettevõtte asutamise, sealhulgas Delfi ja Uus Maa loomise juures olnud Ville Jehe, kes hetkel keskendub restoranivaldkonnale.

Sel korral kõneleme juhist kui inimesest ehk kui iseend ei tunne, siis ei tunne ka teisi ning seetõttu pole võimalik ka teisi juhtida.

Saates tuleb juttu sellest, mida peab juht tegema nn uuele tasemele jõudmiseks, mis on teadlikkus ja kuidas see juhti aitab, miks on tippjuhil vaja aega, kui ta ei juhi ega tee midagi, ja kuidas liiklusraev võib olla hea koht enda tundma õppimiseks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit:

5. Lavajutud: kliimaeesmärgid saadavad saastavad kütused pensionile

Esimesena pakume kuulamiseks kogemuslugu LNG-veokite kasutamisest. Alexela oli esimeste LNG-veokite ostja ning alates veebruarist veavad nad kõikidesse oma tanklatesse üle Eesti kütust ise. Investeering loodetakse tagasi teenida paari aastaga. Sel teemal räägib Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Teises saatepooles tuleb juttu vesinikkütuseelemendi väljaarendamisest piiriülese koostöö toel. UP400 on maailma esimene kaasaskantav vesinikkütuseelemendil põhinev arukas generaator, mida saab ühendada päikesepaneelide ja tuuleturbiinidega, et toota elektrit jahile või haagissuvilale. Sõna saab Powerup Fuel Cells OÜ juhatuse liige Ivar Kruusenberg.

Saade on salvestatud kütuseturu aastakonverentsil.

Kuula saadet siit:

6. Maksu- ja tolliamet annab nõu: kas Bolti või Wolti kuller on ettevõtja?

Saates kõneleme sellest, milliseid muutusi on toonud kaasa jagamis- ja platvormimajandus maksustamise poole pealt.

Sealjuures räägime sellest, kas kõiki jagamismajanduse ettevõtteid saab mõõta ühe mõõdupuuga, milliseid muutusi võib oodata Euroopa Liidu suunalt ning mida peaks meeles pidama inimene, kes kasutab neid platvorme oma töö müügiks.

Külas on maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Saadet juhib Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

7. Intervjuu: Jaak Roosaare kallis investeerimisviga

Investor Jaak Roosaare räägib hommikuprogrammis Indrek Mäele antud intervjuus ühest kallist investeerimisveast, mida ta tegi.

Samuti on juttu sellest, et absoluutselt igaüks on võimeline investeerima. Muu hulgas jagab Roosaare näiteid, kuidas valida enda portfelli aktsiaid talupojamõistust rakendades enda ümbert ning paljastab ka ühe suurima vea, mida ta investeerimise algusaastatel naisele aktsiaid soovitades tegi.

Kuula saadet siit: