IKEA paneb Hiinasse üle miljardi

IKEA pood Sichuani provintsis Chengdus. Foto: Jiang Yi / SCANPIX

Rootsi kodukaubakett IKEA teeb Hiinasse oma suurima aastase investeeringu, paigutades uute poodide rajamisse ja vanade uuendamisse 1,4 miljardit dollarit, kirjutab Financial Times.

IKEA tegutseb Hiinas juba kaks aastakümmet. Praeguseks on ettevõttel Hiinas 27 poodi, aga müügi kasv on kiiresti kahanenud ja viimasel ajal on tulnud kõvasti tööd teha, et müüki teiste kettide ja ka e-kaubanduse pakutavas kibedas konkurentsis kasvamas hoida.