Raadiohommikus: tipptegijate äriplaanid, ohud ja võimalused

Neljapäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub konverentsi Äriplaan 2020 tuules ettevõtjate plaanide tutvustamisele.

Enda ettevõtte ja valdkonna võimalused ning ohud ja enda ettevõtte plaanid toovad kuulajateni veofirma Lajos omanik Einar Vallbaum, Büroomaailma omanikfirma Infotark üks omanikke ja juht Jüri Ross, ehitusettevõtte Ehitustrust üks omanikke ja juht Kaido Somelar ning töövahendusportaali CV-Online juht Agu Vahur.

Sõna anname ka peaminister Jüri Ratasele, kes vastas konverentsil ettevõtjate küsimusele ja selgitas muu hulgas, mis see on, mis paneb peaministritoolist nii tugevasti kinni hoidma.

Lisaks teeme hommikuprogrammis juttu selle nädala ühe enim jutuainet saanud kõnest, mille pidas 16aastane Greta Thunberg. Kas mässav noorus paneb ettevõtjaid ja riigid tõesti muutuma või teevad karuteene kliimadebatile, sellest räägime Eesti Roheliste Liikumise esindaja Madis Vasseriga.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Elektri jaemüügiturg on Eestis olnud täielikult avatud 2013. aastast. Elektrituru avanemisel olid turuosaliste ootused väga kõrged. Mis seis on aga elektriturul konkurentsiga hetkel? Millised päikeseenergialahendused aitavad elektrit toota ja millised targad seadmed aitavad säästa? Stuudios on Elektrum Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Andrus Liivand.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saate teemaks on võimuvõitlus Arktikas. Räägime sellest, mis riigid kuuluvad Arktika nõukogusse, ning ka sellest, et Eestigi on tahtnud Arktika nõukogu vaatlejariigiks saada.

Samas on Arktika nõukogu liikmed olnud vastu sellele, et nõukogu vaatlejatega liituks Euroopa Liit. See omakorda näitab, kui pingeline on võimuvõitlus Arktikas. Milles aga sealne võimuvõitlus seisneb, mis võimalused avanevad Arktika sulamisega ja avanemisega ning kui aktiivne on Venemaa Arktika suunal, kuuleb saatest.

Külas on Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonna emeriitprofessor Rein Vaikmäe. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

12.00–13.00 "Alustava ettevõtte A&O". Saates on külas müügikoolitaja Ekke Lainsalu, kes räägib sellest, kuidas on võimalik kitarri abil rohkem müüa, millised müügikanalid on tema hinnangul old school ning miks on vaja müügitööd tehes soovitajaid. Lainsalu analüüsib, millised ebatraditsionaalsed müügivõtted ja kanalid võiksid tuua edu, ning vestab lugusid elust enesest. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Migreen pole lihtsalt peavalu, vaid valu, mis muudab liikumisvõimetuks ja rikub pahatihti planeeritud nädalavahetuse või osa puhkusest. Kõikehõlmav valu esineb mõnel inimesel paar korda aastas, kuid teisel peaaegu üle paari päeva ja muudab ta praktiliselt töövõimetuks.

Migreeni vastu võib abi saada ravimitest, kuid vahel on kasu ka teatud toiduainete vältimisest. Migreeni olemusest, vallandajatest ja ravivõimalustest räägib Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Toomas Toomsoo.

Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Saates kõneleme sellest, milline on ettevõtte juhi roll küberturvalisuse tagamisel. Mis riskid ohustavad, millised on ettevõtete peamised probleemid ning mis on olulisemad trendid, räägivad Telia Eesti IT-juht Taavi Talve ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

