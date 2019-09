Taavi Madiberk: Eesti edu peitub kõrgtehnoloogilises tootmises

Skeleton Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuht kinnitas, et nende tehnoloogia on võimsam kui Teslal. Foto: Raul Mee

Superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk ütles konverentsil Äriplaan 2020, et Eesti edu võti on see, kui suudame käivitada ka siinsamas kõrgtehnoloogilise tootmise. Ideaalne edumaa oleks valmistada kõrgtehnoloogilisi tooteid, mis võitlevad globaalse soojenemisega.

Madiberki arvates on selliseks tööstusriigiks saamiseks Eestil omad eelised, aga need eelised tuleb avada. Eesti eelisteks peab ta siinset tugevat haridussüsteemi, maailma tasemel IT-kompetentsi ja start-up-mõtteviisi. "Võrreldes sakslasega on eestlane keskendunud rohkem tulemusele, mitte protsessile," ütles Madiberk.