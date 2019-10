Idufirma kaasas Rain Rannu fondi juhitud voorus üle 300 000 euro

Idufirma Eziil Productions Intelligence meeskond. Foto: Eziil Productions Intelligence

Ettevõte Eziil Productions Intelligence kaasas jõulise laienemise tagamiseks investeeringu, mille maht oli üle 300 000 euro. Investeerimisvooru juhtis Superangel eesotsas Rain Rannu, Marek Kiisa ja Veljo Otsasoniga.

Eziili tegevjuht Maido Janke lubab investeeringurahaga tuua ettevõttesse välist teadmist ja jõuliselt toodet arendada. Ta selgitas, et tänane probleem tootmistes on see, et olemasolevad lahendused on liiga keerulised või kallid. "Tootjal on sageli lihtsam jätkata vanaviisi. Meie eesmärk on teha digitaliseerimise protsess tootmisettevõtete jaoks maksimaalselt lihtsaks,“ lisas Janke.