Kui abi ei tule, võib oodata isegi sulgemine

Töösturid pahandavad riigieelarvest tööstusinvesteeringute toetuseks mõeldud 39 miljoni euro kadumise pärast, leides selle ühest küljest silmakirjaliku ja teisest küljest lihtsalt ohtlikuna, kuna nõukogude aja taustaga Eesti töösturitel on oht Euroopa konkurentidest maha jääda.

Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht Meelis Einstein. Foto: Andres Haabu

Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht Meelis Einstein leidis, et Eesti tööstuste tausta arvestades on mõistetav, et siin-seal on veel nõukogude ajal püsti pandud tehnoloogiat, mis on lootusetult ajale jalgu jäänud. "Euroopa Liit on usinasti keskkonna tingimusi rangemaks kruvinud ja seda palju kiiremini kui teised riigid väljaspool Euroopa Liitu. On igati õigustatud, et saame mõningast toetust tööstuse Euroopa Liidu nõuetele kohaseks viimisel. Kui investeeringute abi ei tule, siis võivad jääda väga halvad valikud, trahvid ja tootmise sulgemine," ütles ta.