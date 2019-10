Raadiohommikus: kas üks bakter võib terve ettevõtte pankrotti ajada?

Mati Vetevoolu ettevõtte M.V.Wooli ümber lahvatas listeeriabakteri paanika ning praegu on veel selgusetu, kas firma, mida külastas ka president Kersti Kaljulaid, peab uksed sulgema. Foto: Liis Treimann

Raadiohommikus on külas veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda, kellega räägime hiljuti M.V.Wooli kalatööstust tabanud bakterikriisist ja sellest, kuidas toidutööstuse ettevõtted ennast sarnaste olukordade eest kaitsta saavad.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma tuleb külla, et rääkida heategevusest. Miks on nii, et mõned heategevusprojektid saavad kiiresti soovitud raha kokku, aga mõnd projekti ei taha keegi toetada?

Net Groupi juhi Priit Kongoga räägime ärist Aafrikas – Net Group avas äsja filiaali Tansaanias.

Ja lõppema hakkava aasta peamistest tehnoloogiatrendidest (ja sellest, millist vidinat jõuludeks kinkida) räägime Geenius.ee juhi Henrik Roonemaaga.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Luubi all"

Saates on juttu endise kaitsepolitseiniku ärist, välismaalastele firmasid loova ettevõtte põlu alla sattumisest, prügiäri varjupoolest, tõrksast ministrist, firmamatjate sattumisest prokuratuuri haardesse ja sellest, kuidas konkurentsiamet pitsitab piletimüüjat. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Alustava ettevõtja A&O"

Millist kasu toob coach'iv juhtimine ja kuidas seda kasutada? Sel teemal räägivad IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde, teenusdisainibüroo Brand Manual partner ja strateeg Kaarel Mikkin ning Peep Aaviksoo EBSist. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade"

Kas teate, mis toimus taksondusega seoses Eestis aastal 1921 ja miks on Tallink Takso tellimisnumber sama? Kuidas mahuvad turule nii sõidujagamise- kui ka taksoteenus, mis on nende erinevused? Milliseid mugavusi pakub tellimisäpp Taxilink ja kui keskkonnasõbralikud on Tallink Takso ja Takso24 autod? Saates on külas Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ja Taxitechi juhatuse liige Üllar Tali. Küsib Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Kasvupinnas"

Aiad on veel külma sügise algusest hoolimata õuntest lookas. Saab teha mahla, moosi, veinigi, kuid miks mitte ka siidrit, sest ainuõige siidri tooraine ongi õun. Nii nagu me veini kohta ei ütle viinamarjavein, siis ka õunasiider on lihtsalt liigne täpsustus. Eesti esimene käsitöösiider jõudis müüki aastal 2015. Kõrvutame selle nüüd sadade aastate pikkuse Prantsuse, Hispaania või brittide siidritraditsioonidega. Kas seda on üldse võimalik teha? Baltikumi ainus sertifitseeritud pommeljee (pommelier) ehk siidri sommeljee Kaire Jakobson ütleb, et eestlased on õnneks selles vallas nutikad ja kiired tegutsejad ning nelja aastaga on tehtud tohutu areng. Saade on salvestatud Siidrimajas ning täpsustame siidrite ja perry'de tõelist olemust, aga ka päevakajalisi siidritootjate ja -tarnijate muresid, näiteks seoses karmistatud alkoholi reklaamiseaduse, aktsiiside tõstmise ja langetamise või suhkruste Fizz-jookide kõrval ellujäämisega. Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.