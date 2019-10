Auvere elektrijaam jääb novembrini rivist välja

Auveres asuv õlitehas Enefit280, kus hakati vanarehvidest õli tootma. Tehast külastasid rahandusminister ja keskkonnaminister. Foto: Andras Kralla

Mais remonti läinud Auvere elektrijaama töövalmis seadmine nihkub uute tööde tõttu aina edasi, enne novembri keskpaika muutusi oodata ei ole.

General Electric on kinnitanud, et remont lõpeb 12. novembril, ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts Postimehele. "Meie öeldud kuupäevad Nord Poolile sõltuvad sellest, mida on meile lubanud General Electric, kes garantiitöid teostab ja soojusvahetite torusid välja vahetab," lisas ta.