Eesti naaseb ELi kalandusnõukogust soovitud kilukvoodiga

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul saadi Euroopa Liidu kalanduse ja põllumajanduse nõukogust kätte täpselt selline tulemus nagu sooviti - Eesti rannakaluritele oluline räime kvoot kasvas. Foto: Andras Kralla

Südaööni kestnud Euroopa Liidu ministrite kalanduse ja põllumajandusnõukogus võeti vastu 2020. aasta Läänemere kalakvoodid. Rõõmusõnumeid tuleb nii räimerindelt kui ka eestlaste välja räägitud pakutust suuremast kilukvoodist.

„Kilusõja kirves on maetud ja järgmise aasta kvoodid kivisse raiutud. Meie heameeleks saavad kalurid Liivi lahest räime püüda umbes 1500 tonni rohkem kui sellel aastal. Arvestades kui oluline kala on räim just meie rannakaluritele, on see väga positiivne tulemus,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.