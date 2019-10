Euroopa riigipead pole rahul põllumeeste toetuste vähendamisega

Hollandi põllumehed Haagis põllumajandustoetuste kärpimise vastasel meeleavaldusel. Foto: AFP/Scanpix

Soome ettepanekul kaalutakse Suubritannia lahkumisega seoses Euroopa Liidu eelarveplaanis suuri kärpeid põllumajandusse, rahul ei ole sellega keegi, aga eelarve suurenemist samuti ei soovita.

Euroopa Liidu riigipeade tippkohtumisel esitas Soome seitsme aasta eelarve kava, mis 1,1 triljoni euroga ületab napilt 1 protsendi Euroopa Liidu SKPst. See on küll vähem, kui soovis Euroopa Komisjon (1,1%), ja ammugi vähem, kui soovis Euroopa Parlament (1,3%), aga Saksamaa ja teiste suuremate maksjate hinnangul on see ikka liiga suur, kirjutas Reuters.