Raadiohommikus: kas III sammas muutub köitvaks ja kuidas eakana musterjuhiks jääda?

LHV ja nüüd ka Tuleva on pakkumas III samba fondi, kus teenustasu minimaalne ja investeeritakse indeksisse. Hommikuprogrammis on juttu, kas ebapopulaarne III sammas muutub uuesti atraktiivseks instrumendiks.

LHV ja nüüd ka Tuleva on pakkumas III samba fondi, kus teenustasu minimaalne ja investeeritakse indeksisse. Kas see tähendab, et ebapopulaarne III sammas muutub uuesti atraktiivseks instrumendiks ja kuidas seda kõike mõjutab kavandatav II samba reform? Stuudios on Tuleva pensionifondi juht ja asutaja Tõnu Pekk.

Jälgime koos Äripäeva börsitoimetaja Liina Laksiga, mis on maailmas kõige põnevamad teemad ja teeme raadiokuulajatele sellest kokkuvõtte.

Kas 60–65aastane juht peab mõtlema teatepulga üleandmisele või on siiski olemas rohi, kuidas ka väärikas eas ettevõtja saaks noorematele silmad ette anda? Stuudios on demograafiakeskuse teadur Tiina Tambaum.

Crowdestate'i portaali laekus eile pärastlõunal info selle kohta, et Baltic Forest OÜ on esitanud kohtusse saneerimisavalduse ning paljude investorite vara on ohus. Olukorda kommenteerib stuudios ühisrahastuse investor Kristi Saare.

Hommiku jooksul hoiavad värsketel uudistel ja päevakajalistel sündmustel silma peal Igor Rõtov ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saade keskendub Eesti rahva finantskirjaoskusele ja finantskäitumisele ehk sellele, kuidas muuta eestlased rahaasjades osavamaks ja mõistlikumalt käituvamaks. Külas on Luminori rahatarkuse projektijuht Meery Reitel ja rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika peaspetsialist Liisi Kirch.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm selgitab, millised tähtsad turud peaksid meid muretsema panema. Saadet juhib Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Ideest kasumini". Saates on külas kinnisvaraarendaja ja -büroo Liven juht ja üks omanikke Andero Laur. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas Liven ehitushiiu Skanska Eesti turult lahkumise järel sündis, kuidas vau-töötajad ettevõtet kasvatada aitavad, kuidas luua kodusid, mis end ise reklaamivad, ning juttu tuleb ka ettevõtte kaugematest eesmärkidest, kus ei puudu ka märksõna „börs“. Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äripäeva fookuses". Äripäeva ja Eesti Ekspressi vaba ajakirjanduse konverentsil osalesid ka mõned ettevõtjad. Äripäev uuris neilt, kas nad ootavad uut kriisi ning millega tuleks järgmise aasta äriplaani kokkupanijatel arvestada. Astlanda looja Jaanus Otsa räägib sellest, millega ehitus- ja kinnisvarasektor rinda pistab. Ta usub, et kriis saabub siis, kui keegi seda ei oota. Kuigi Otsa on eluga Eestis rahul, leiab ta ometigi, et poliitikute tööpõld on lai ning probleeme lahendamiseks on palju. Baltika juhtimisest tagandatud Meelis Milder avab kaarte oma tegemiste kohta ning soovitab kriisi mitte liiga palju oodata, sest siis see enamasti tulebki. Tema sõnul on kriisid alati keerulisemad, kui me arvata oskame. Estraveli esileedi Anne Samlik lausub kaalutletult, et iga ettevõtte taskus peaks uude aastasse sisenedes olemas olema plaan B. Saatejuht on Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saade annab ülevaate ettevõtluse tähtsatest valdkondadest Äripäeva valdkondlike edetabelite põhjal.

Sel korral on vaatluse all kaubandus ja saates on külas hulgikaupmees Jungent Estonia tegevdirektor Mart Liibert ning saate lõpus annab oma kommentaari valdkonna kohta KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger. Saadet juhib Raimond Lind ShopConceptist.

