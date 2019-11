Vaata, mis ettevõtetega on IT-ministri uus kandidaat seotud

EKRE IT- ja väliskaubandusministri kandidaat Kaimar Karu ja rahandusminister Martin Helme Foto: Liis Treimann

EKRE esitas IT- ja väliskaubandusministri ametikohale kandidaadiks Kaimar Karu, kes on Äripäeva infopanga andmeil seotud kahe ettevõttega.

Kaimar Karu kuulub alates septembrist hariduse ja infotehnoloogia sihtasutusse ja on ettevõtte MindBridge OÜ ainuomanik. Portaalis Linkedin on ta enda kohta märkinud, et on ettevõttes partner ning tegutseb Londonis.