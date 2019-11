Vanad iPhone’id võivad lakata töötamast

Portaal CNBC kirjutab, et mõned vanad iPhone’id võivad alates tänasest lakata töötamast, kui pole saanud tarkvarauuendust.

iPhone Foto: AFP/Scanpix

Jutt käib iPhone’idest või iPadidest, mis on välja tulnud aastal 2012 või varem. Erilise tähelepanu all on iPhone 5. Apple kirjutab oma veebisaidil, et kui seadmetele pole installitud iOS 10.3.4 uuendus, ei ühendu need enam online-teenustega, mis vajavad õiget kella ja kuupäeva. Lihtsustades öeldes ei saa Apple’i vanemate seadmete kasutajad ilma uuendust tegemata enam ligi oma e-kirjadele ja veebibrauserile ega saa alla laadida rakendusi ka App Store’ist.