Kuum Tool: "Igaühel on oma hind"

Spordikotitäis eurosid Foto: Arno Mikkor

Äripäeva raadiosaade Kuum Tool keskendus seekord palgale ja töötajate motiveerimisele.

Kuidas maksta head palka? Kuidas töötajaid motiveerida? Kust leida töötajaid, kui Eestis neid pole ja võõrtöölisi palgata on keeruline? Miks Skype hetkel just naisi tööle otsib ja kas on olemas naisehitajaid?

Äripäeva Palga TOPist inspireerituna on Äripäeva Kuumal Toolil seekord Eesti palgamaksjate paremikku kuuluvad ettevõtted Skype Technologies, keda esindab juht Tanel Erm ja tubli palgamaksja Maru Ehituse juht Taimo Murer. Saatejuht Kaisa Gabral.

Saadet saab kuulata siit