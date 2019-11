Raadiohommikus: Inbank, miks just Leedu?

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresooga hetkeseisust, Leedu turule minekust ning turust laiemalt.

Samuti räägime börside seisus, Huaweist, piimapulbri hinna ootamatust kasvust ja toimetuse sõltumatusest. Stuudiosse on lubanud tulla veel börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

Hommikuprogrammi veavad Meelis Mandel ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Kasvukursil“. Tööjõupuudus sunnib paljusid ettevõtteid üha rohkem uute värbamisviiside peale mõtlema. Ja mitte ainult seda – organisatsioonil tuleb mõelda ka sellele, kuidas head töötajat hoida. Tegime ekspertidega juttu sellest, kuidas on värbamismaailm muutunud, kuidas mõjutab tehnoloogia areng värbamist ja milline roll on heal juhtimisel.

Saates on külas Grant Thornton Balticu personalijuht Marge Litvinova ja pikaaegse kogemusega personalijuht ning värbaja Ene-Hilja Kohtla.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

12.00–13.00 „Autosõbrad eetris“. Saates võetakse luubi alla tuleviku mobiilsuse teema. CityBee 135 Fiati saabumine Tallinna lühirenditurule on selge märk uue ajastu jõulisest pealetungist. Tulevikus ei pea inimesed vajalikuks enam autot omada, sest juba täna võib taksoga sõitmine odavam tulla, kui maksta autoliisingut ja kõiki teisi kaasnevaid kulusid. Lühirent on taksole veelgi odavam alternatiiv ning ka analoogset teenust pakkuv ELMO Rent kavatseb oma autoparki lähiajal keskkonnasõbralike hübriidautodega jõudsalt laiendada.

Teemade üle arutlevad saatejuhid Hindrek Männik ja Tõnu Tramm koos stuudiokülalise, ELMO Rendi tegevjuhi Enn Laansoo juunioriga.

Lisaks räägitakse saates järjekordsetest Eesti aasta auto finalistidest, tehakse väike ennustusvõistlus, milline neist tiitli võidab, antakse soovitusi rallifännidele uue garderoobi soetamisel ja palju muudki.

13.00–14.00 „Energiatund“. Oma elektrikasutust jälgides ja targemini tarbides saab kokku hoida mitusada eurot aastas. Saates tuleb juttu sellest, kuidas elektritarbimist vähendada ning millised saavad olema tulevikulahendused ning milline on nende mõju tarbijatele ja energiaturule.

Saates on külas tuleviku energialahendusi arendavate idufirmade GridIO juht Konrad Hanschmidt ja Smart Load Solutionsi juht Madis Uuemaa ning Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 „Äripäeva TOP“. Saade keskendub Infotehnoloogia TOPile. See on sektor, mis aina kasvab ja kasvab, kus palgad on legendaarsed ja kasumid ulmelised. IT sektor on Eesti eduloo vedur, ent kui kaua see jaksab meid veel vedada?

Selle sektori ettevõtjatel on igatahes küllalt põhjusi enesekindel olla. Stuudios on Anton Altement idufirmast Polybius Foundation, Urmas Kõlli Datelist ja Joel Zernask KPMGst. Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

