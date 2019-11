Aasta töösturi nominent Urmo Sisask: pehmete väärtustega töökohad majandust edasi ei vii

"Meie tööstused on tegelikult tublid, aga kahjuks on tõesti vähe noori peale kasvamas - kui palju meil neid pehmete väärtuste inimesi lõppkokkuvõttes ikka vaja on? Majandust sellega edasi ei vii," ütleb aasta töösturi nominent ja HY Tech Comp´i juht Urmo Sisask tööstusuudiste portaalile.

Urmo Sisask paar aastat tagasi toimunud Tööstuse äriplaani konverentsil oma kogemusi ja mõtteid jagamas Foto: Raul Mee

Õhukesest plastist ja lehtmetallist valmistatavate toodete allhanketöödele spetsialiseerunud Hyrles OÜ, uue nimega HY Tech Comp on Eesti digitaliseerimise teerajaja, kes jagab lahkelt oma kogemusi ja teadmisi ka teistele. Ettevõtte juht on algusest peale olnud Urmo Sisask, kelle sõnul on tema rolliks lisaks muudatuste tegemisele ja käibe kasvatamisele töötajate pidev motiveerimine.