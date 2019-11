Uus IT-minister: ettevaatlik tuleks olla mitte ainult Hiina tehnoloogia suhtes

EKRE uus IT- ja väliskaubanduse minister Kaimar Karu. Foto: Liis Treimann

Värskelt ametisse vannutatud IT- ja väliskaubandusminister Kaimar Karu ütles intervjuus ERRile, et tuleks olla mitte ainult ettevaatlik Hiinast tuleva tehnoloogia suhtes, vaid ka laiemalt tehnoloogia osas, mis tuleb suurriikidest.

"Kas Hiina või mõne muu riigi tehnoloogia, kui kasutame seda riiklikult olulisteks toiminguteks ja on oht, et sealtkaudu lekib informatsiooni või kontroll elutähtsate süsteemide üle võib minna ootamatult kellelegi teisele – siis loomulikult on need riskid, millega peab tegelema," lausus uus infotehnoloogia- ja väliskaubandusminister Kaimar Karu ERRile ning lisades, et Hiina on kindlasti erihuvi all.