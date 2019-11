Estateguru kavatseb Saksamaa vallutada

Äripäeva raadiosaates "Läbimurre: Saksa eri" rääkis ühisrahastusplatvormi Estateguru äriarenduse juht Mihkel Roosme ettevõtte Saksa turu vallutusplaanidest.

Saksamaa turule sisenemisest räägitakse 29. novembril Eesti-Saksa majanduskonverentsil. Foto: Pixabay

Estateguru on seadnud ambitsioonika plaani jõuda kolme-nelja aastaga Euroopa suurimatele turgudele. "See aasta oleme kanna maha pannud Soomes ning järjekorras järgmised on Saksamaa, Hispaania ja Suurbritannia," sõnas ta. "Tegemist on kohaga, kus on Euroopa mõistes rohkelt raha," lisas Roosme.