Äripäeva raadiot kuuleb nüüd üle Eesti

Äripäeva raadio hakkab levima üle Eesti. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadiot saab nüüdsest kuulata kõikjal suurtes linnades üle Eesti.

Kaks aastat tegutsenud ja ettevõtlikule inimesele suunatud raadiojaam levib alates tänasest lisaks Tallinnale ja Harjumaale ka Tartu, Pärnu, Lääne, Saare ja Ida-Viru maakonnas.

"Meil on suur rõõm, et Äripäeva raadio programm jõuab edaspidi tuhandete uute kuulajateni. Ettevõtlikke inimesi on ju kõikjal Eestis ja saame nüüd neile pakkuda asjalikke ja harivaid saateid," rääkis Äripäeva raadio juht Birjo Must.

Kui praegu tuleb Äripäeva raadios igal nädalal eetrisse ligi 20 erinevat ärivaldkonda kajastavat värsket saadet, siis leviala laienemisega on raadioprogrammi oodata ka kohalikku ettevõtlust puudutavaid saateid. "Võime lubada, et juba järgmistes hommikuprogrammides võtame ühendust ettevõtjatega üle Eesti ja räägime erinevate piirkondade muredest ja rõõmudest. Lisaks täieneb programm näiteks põllumajandusest, metsandusest ja iduettevõtlusest rääkivate saadetega," rääkis Must.

Äripäeva raadio uued levialad. Foto: Äripäev

Valminud ka uus podcastid'e keskkond

Äripäeva raadiol on äsja valminud ka uus podcastid'e keskkond, kus saab kuulata saateid igal ajal nii otse kui ka järele ning neid ka alla laadida.

Saadete järelkuulamiseks on kõige mugavam laadida alla tasuta äpp, kus saab koostada oma playlist'e ja kuulata saateid ka offline'is olles. Lisaks on saated järelkuulatavad ka veebilehel raadio.aripaev.ee, kuhu lisandub iga päev viis saadet.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti aprilli alguses välja kuulutatud raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkursi tulemusena sai Äripäeva raadio üleriigilise raadioteenuse osutamise tegevusloa. Tegevusluba antakse viieks aastaks ja see hakkas kehtima selle aasta 17. novembril. Seejärel levib Äripäeva raadio programm Harju, Tartu, Pärnu, Lääne, Saare ja Ida-Viru maakonnas.

Aktiivsele ja ettevõtlikule inimesele suunatud Äripäeva raadiojaam alustas tööd 4. septembril 2017. Iga kuu on raadio eetris neljakümne saate erinevate ärivaldkondade kohta. Lisaks äratab kuulajaid iga tööpäeva hommikul kolm tundi kestev hommikuprogramm, mille fookuses on päevakajalised majandusteemad ning persoonid. Saadete juhtimisse ja toimetamisse on kaasatud kümned kogenud majandusajakirjanikud ja kaasautorid.