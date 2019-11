Mahud kasvavad: Enefit Green suudab katta 32 000 majapidamise aastase energiavajaduse

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase (pildil paremal) sõnul soovib ettevõte keskenduda peaasjalikult tuule-, päikese-, biomassi- ja segaolmejäätmetest toodetavale taastuvenergiale. Foto: LIIS TREIMANN

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis oktoobris 97 gigavatt-tundi elektrit, mida on kolm korda rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

„Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni põhilistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Seega on meie kindel suund nende tootmisharude efektiivsemaks muutmine ning taastuvenergia toodangu suurendamine Eesti Energia kontsernis,“ põhjendas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas müügiotsust.